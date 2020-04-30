МЧС предупредило о наказаниях за нарушение пожарной безопасности

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МЧС России по столице обращается к горожанам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности на майских праздниках.

По данным представителей столичного главка чрезвычайного ведомства, уже выдано 26 административных протоколов с начала пожароопасного периода.

"Большинство из них выданы гражданам за несоблюдение правил пожарной безопасности", – уточнили в пресс-службе МЧС. В министерстве добавили, что в ближайшие дни в Москве прогнозируется потепление и в этот период появится риск возникновения природных пожаров.

В МЧС усилили контроль, чтобы выявлять людей, нарушающих пожарную безопасность во время выходных. Особый контроль будет за лицами при использовании открытого огня, сжигания сухой растительности и мусора.

Так, надзорные органы ежедневно будут проводить рейды, на которых нарушителей привлекут к административной ответственности. Речь идет о несанкционированном сжигания мусора, пале травы и сгораемых отходов.

Отмечается, что при выявлении нарушений требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Однако, если нарушение привело к пожару или повреждению чужого имущества или причинило легкий или средней тяжести вред здоровью человека, сумма штрафа возрастает. В МЧС призвали москвичей соблюдать осторожность и правила безопасности.

Ранее в МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции.