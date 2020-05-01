Особый противопожарный режим действует в 60 регионах РФ – МЧС

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На сегодняшний день особый противопожарный режим действует уже в 60 из 85 регионов России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"В настоящее время особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ", – подтвердили в МЧС.
Там отметили, что в список ограничений входит запрет на посещение лесов. Кроме того, ограничивается право граждан на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой растительности и другое применение открытого огня.
В ведомстве подчеркнули, что за нарушение пожарной безопасности для граждан действует штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Юридическим лицам в случае фиксации нарушения придется заплатить от 150 до 200 тысяч рублей.
В МЧС также предупредили, что во время действия особого противопожарного режима размер любого подобного штрафа возрастает вдвое.
Ранее глава МЧС предложил усилить наказание за возникновение лесных пожаров. В частности, Евгений Зиничев выдвинул идею о замене административной ответственности на уголовную.