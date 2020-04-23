Сухая трава на площади 10 га горит в Балашихе

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Сухая трава загорелась в подмосковном городе Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Огонь распространился на площадь в 10 гектаров, на месте работают пожарные", – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС добавили, что угрозы распространения огня на здания нет. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Во вторник, 21 апреля, сообщалось о пожаре в гаражных блоках в районе Бибирево. Возгорание наблюдалось на улице Плещеева.

За день до этого пожар произошел в квартире в Ферганском проезде. С помощью пожарной лестницы сотрудники МЧС спасли одного человека.

