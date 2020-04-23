Сухая трава на площади 10 га горит в Балашихе

Сухая трава загорелась в подмосковном городе Балашихе. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Огонь распространился на площадь в 10 гектаров, на месте работают пожарные", – рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе МЧС добавили, что угрозы распространения огня на здания нет. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.
Во вторник, 21 апреля, сообщалось о пожаре в гаражных блоках в районе Бибирево. Возгорание наблюдалось на улице Плещеева.
За день до этого пожар произошел в квартире в Ферганском проезде. С помощью пожарной лестницы сотрудники МЧС спасли одного человека.