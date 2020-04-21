Пожар произошел в гаражах в Бибиреве

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В столичном районе Бибирево загорелись несколько расположенных рядом гаражей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"По адресу: улица Плещеева, владение 6а, произошло возгорание в гаражах. Огонь охватил несколько боксов. На месте происшествия работают пожарные", – заявил собеседник информагентства.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС, на место уже прибыли пожарные.

"Площадь возгорания выясняется. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", – отметили в ведомстве.

Накануне столичные пожарные спасли человека из загоревшейся квартиры в Ферганском проезде. Пострадавший был передан медикам для осмотра.

