Около 300 человек эвакуировали из-за возгорания в ТРЦ "Гагаринский"

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Около 300 человек пришлось эвакуировать при возгорании в торгово-развлекательном центре "Гагаринский". Инцидент произошел на юге города, заявил Агентству "Москва" источник в экстренных службах



"По адресу: улица Вавилова, дом 3, где находится ТРЦ "Гагаринский", произошло задымление в зоне подземной парковки", – сказал собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, возгорание случилось в электрощитовой.



В связи с происшествием на паркинге из здания ТЦ эвакуировали 300 человек. При этом сотрудники оперативной службы нашли очаг возгорания и ликвидировали его.

Данные о пострадавших в настоящий момент уточняются.

Ранее пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы.