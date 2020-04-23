В селе Постниково Кемеровской области сгорели 22 дома

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Крупный пожар произошел в селе Постниково Кемеровской области. Как сообщает ТАСС, огонь уничтожил 22 здания.

"В Постниково пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров. Огнем уничтожены 22 строения", – сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как уточнили спасатели, возгорание затронуло дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных строений и фельдшерско-акушерский пункт. При этом в пожаре никто не пострадал.

20 апреля сообщалось, что в России потушили 124 лесных пожара. Общая площадь возгорания при этом составляла около 42 тысяч гектаров. Работа над очагами пожаров продолжается.

