Новое пешеходное пространство появится в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Новое комфортное пешеходное пространство появится в центре столицы с окончанием благоустройства Даева и Ананьевского переулков. Работы в Красносельском районе планируется завершить до 1 декабря, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что благоустройство началось в феврале, но работы были прерваны из-за эпидемиологической ситуации.

"Главная задача – создать комфортное и безопасное пешеходное пространство, поэтому в результате благоустройства расширят тротуары, установят скамейки, а для любителей активного отдыха будут оборудованы спортивные площадки и новая станция велопроката", – заявил Бирюков.

По его словам, благодаря работам в Даевом переулке получится дополнить ранее выполненное благоустройство улицы Сретенки и Садового кольца.

"Проектом реконструкции переулков предусмотрено обустройство парковочных карманов, а также установка уличной мебели и навигационных стел", – отмечает заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Кроме того, в данном районе установят 123 новые опоры освещения. На прилегающих дворовых территориях сделают детские и спортивные площадки, выполнят работы по устройству газонов.

Ранее переходы около станции метро "Стахановская" оборудовали подсветкой. Также на эти переходы нанесли разметку и для удобства понизили уровень бордюров.