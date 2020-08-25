Переходы около будущей станции метро "Стахановская" оборудовали подсветкой

08:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На 17 пешеходных переходах около строящейся сейчас станции столичной подземки "Стахановская" сделали контрастное освещение. На нескольких близлежащих улицах установили шестиметровые фонари, они горят ярким бело-голубым светом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
С появлением дополнительного освещения, направленного на переходы, переходить дорогу стало безопаснее, сообщили в департаменте капитального ремонта города. Также на эти переходы нанесли разметку и для удобства понизили уровень бордюров.
"Контрастное освещение делает более заметными в темное время суток не только человека, переходящего через дорогу, но и разметку, а также знаки и указатели. Это позволяет сделать дорожное движение более безопасным для всех его участников", – рассказали в ведомстве.
При этом всего в районе станции "Стахановская" появились 29 фонарей. Пилотный проект по контрастному освещению зебр реализовали в Москве в сентябре 2017 года. Данный эксперимент был проведен в Зеленограде. Позднее дополнительная подсветка появилась на переходах по адресам улица Мусы Джалиля, дом 5, корпус 2 и дом 4, а также Фруктовая улица, дом 12.
Планируется, что станция метро "Стахановская" начнет работать в этом году в составе участка "Нижегородская" – "Косино".
Ранее сообщалось, что территорию между улицей Большие Каменщики и станцией метро "Коломенская" благоустроят.
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