Благоустроенная набережная появится у Спасского затона

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новая прогулочная зона с благоустроенной набережной появится на территории Спасского затона. Об этом рассказали в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Проект будет реализован в рамках проекта ЖК City Bay.

"В столице появится еще одна благоустроенная набережная со смотровыми площадками, беговыми и велосипедными дорожками. Компания MR Group на берегу Спасского затона сформирует новую прогулочную зону протяженностью около 750 метров", – заявила председатель комитета Анастасия Пятова.

Она добавила, что существующие зелень и деревья сохранят. Согласно проекту планируется создать линейный парк для прогулок, спорта и активного отдыха. Там оборудуют беговые и велодорожки, устроят вечернее освещение и смотровые площадки.

"ЖК City Bay реализуется на берегу Спасского затона Москвы-реки, вблизи проекта находится станция МЦД "Трикотажная". 40 процентов площади проекта отведено под зеленые зоны, в том числе под хвойные и смешанные леса", – сказано в сообщении пресс-службы. Парк будет передан городу после окончания работ.

Ранее стало известно, что ремонт набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I "В ознаменование 300-летия российского флота" завершен. Специалисты привели в порядок участок общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Рабочие сделали новое бетонное основание, перебрали ступени спуска к воде и вертикальную облицовку набережной.

