Благоустройство парков и транспортная доступность. Как развивается район Богородское

10:14
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
За последние годы благодаря программе "Мой район" в Богородском приведены в порядок популярные скверы, появились новые социальные, спортивные и культурные объекты, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в 2016 году в районе благоустроили Синичкин сквер. Там установили скамейки с навесом, обустроили детскую площадку и оборудовали место для спортивных тренировок. Помимо этого, в сквере высадили цветники и кустарники. В текущем году в сквере началась реконструкция.
В 2017 году комплексный ремонт завершился в бульваре Рокоссовского. Там обновили асфальт, проложили плиточные тропинки, отремонтировали ограждения и заменили фонари. Также на территории увеличилось количество урн для мусора, а возле скамеек установили навесы.
В прошлом году специалисты благоустроили территорию рядом с домом 21 на Краснобогатырской улице. Специалисты уделили особое внимание детской площадке, оборудовав там два комплекса в виде корабля и вертолета. В будущем планируют благоустроить еще территорию у дома 77.
В текущем году в микрорайоне 19б района планируют расширить проезжую часть 1-го проезда Подбельского – от проезда № 273 до Ивантеевской улицы. Специалисты также рассчитывают до конца года провести работы по продлению участка от Погонного проезда до бульвара Маршала Рокоссовского
Помимо этого, в районе планируют до 2023 года возвести жилой комплекс с детским садом на 60 мест. Для каждой группы обустроят отдельные помещения с раздевалкой, спальней и игровой зоной. В здании также появится зал для занятий музыкой и физкультурой, а на территории создадут пространство для других занятий.
Ранее сообщалось, что дополнительную зону отдыха могут организовать на участке парка между Каналом имени Москвы и Левобережной улицей столицы. Проект вынесен на голосование на портале "Активный гражданин". В парке могут появиться новые пешеходные тропы, физкультурные площадки и зоны для спортивных игр.
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