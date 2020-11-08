Благоустройство парков и транспортная доступность. Как развивается район Богородское

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За последние годы благодаря программе "Мой район" в Богородском приведены в порядок популярные скверы, появились новые социальные, спортивные и культурные объекты, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в 2016 году в районе благоустроили Синичкин сквер. Там установили скамейки с навесом, обустроили детскую площадку и оборудовали место для спортивных тренировок. Помимо этого, в сквере высадили цветники и кустарники. В текущем году в сквере началась реконструкция.

В 2017 году комплексный ремонт завершился в бульваре Рокоссовского. Там обновили асфальт, проложили плиточные тропинки, отремонтировали ограждения и заменили фонари. Также на территории увеличилось количество урн для мусора, а возле скамеек установили навесы.

В прошлом году специалисты благоустроили территорию рядом с домом 21 на Краснобогатырской улице. Специалисты уделили особое внимание детской площадке, оборудовав там два комплекса в виде корабля и вертолета. В будущем планируют благоустроить еще территорию у дома 77.

В текущем году в микрорайоне 19б района планируют расширить проезжую часть 1-го проезда Подбельского – от проезда № 273 до Ивантеевской улицы. Специалисты также рассчитывают до конца года провести работы по продлению участка от Погонного проезда до бульвара Маршала Рокоссовского

Помимо этого, в районе планируют до 2023 года возвести жилой комплекс с детским садом на 60 мест. Для каждой группы обустроят отдельные помещения с раздевалкой, спальней и игровой зоной. В здании также появится зал для занятий музыкой и физкультурой, а на территории создадут пространство для других занятий.

Ранее сообщалось, что дополнительную зону отдыха могут организовать на участке парка между Каналом имени Москвы и Левобережной улицей столицы. Проект вынесен на голосование на портале "Активный гражданин". В парке могут появиться новые пешеходные тропы, физкультурные площадки и зоны для спортивных игр.

