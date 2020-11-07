Спортивно-игровой кластер и сквер появятся у станции "Проспект Вернадского" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый спортивно-игровой кластер и сквер для отдыха появятся в рамках благоустройства около станции Большой кольцевой линии метро "Проспект Вернадского", сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Основные маршруты пешеходов проходят в буферной зоне между дорогой и фасадами домов, их уже привели в порядок", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, специалисты провели работы по устройству удобных тротуаров, заменили асфальт на проезжей части, убрали под землю воздушные кабельные линии.

Уточняется, что работы ведутся на улицах Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, а также участках улицы Михаила Певцова и проспекта Вернадского.

Вице-мэр добавил, что после благоустройства территория станет более комфортной и функциональной.

Ранее Бирюков рассказал, что специалисты завершают работы по благоустройству территории около станции "Электрозаводская" БКЛ метро. По его словам, работы выполнены на 80%.

Он отметил, что в рамках благоустройства было проложено 2,3 километра кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов. По словам Бирюкова, в зоне благоустройства установят уличные фонари и торшеры с энергосберегающими лампами, высадят 12 деревьев и 60 кустарников, разобьют газон общей площадью 8 тысяч квадратных метров.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

