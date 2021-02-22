Жителям столицы рассказали о модернизации кинотеатров "Москино"

09:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба "Москино"
В Москве четыре года назад была запущена программа по модернизации кинотеатров сети "Москино". За это время был произведен ребрендинг, выполнены ремонтные работы, установлено современное кинооборудование, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что "Москино" состоит из 13 кинотеатров, каждый из которых имеет свой особый репертуар.
"Фойе с оборудованными зонами кафе, кинозалы с новыми комфортабельными креслами, современное звуковое и кинопроекционное оборудование – все это позволило привлечь новых зрителей и создать уютную атмосферу. Выполненные работы по модернизации кинотеатров – результат сплоченной деятельности всего коллектива "Москино", – подчеркнули в пресс-службе сети.
В 2017 году большие изменения претерпел кинотеатр "Тула", который располагается в районе Печатники. Здание капитально отремонтировали, внутри организовали три зала, а также сделали объект доступным для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Позднее была благоустроена прилегающая территория кинотеатра и отремонтирован фасад. В будущем там планируется возведение скейт-парка.
Также были модернизированы кинотеатры "Юность", "Звезда", "Факел", "Космос", "Молодежный", "Салют", "Березка", "Вымпел". Обновление продолжится и в этом, и в следующем году.
Ранее стало известно, что в Москве до 2024 года будут реконструированы почти 140 городских поликлиник.
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