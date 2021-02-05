Согласован проект капремонта Олимпийского центра водного спорта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Олимпийский центр водного спорта на востоке столицы ждет капитальный ремонт, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Проект работ уже согласован Мосгосэкспертизой. Для спортсменов установят три бассейна. Оборотные системы водоснабжения и водоподготовки обеспечат очищение и хлорирование. А стеновые форсунки позволят брать пробы воды непосредственно из чаши бассейна", – говорится в сообщении.

Как отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, в ходе работ специалисты сохранят существующий архитектурный облик здания.

По ее словам, будут заменены наружные дверные блоки и все окна, также будет восстановлена площадка и устроен новый козырек перед входом.

"Предусматриваются замена кровельного покрытия и утепление кровли. В ходе внутренних работ выполнят отделку помещений: замену полов, восстановление отделочного слоя стен и потолков, замену внутренних дверных блоков. При этом существующий архитектурный облик здания сохранится", – рассказала Яковлева.

Кроме того, в проект входит модернизация инженерно-технических систем.

Московский олимпийский центр водного спорта расположен по адресу улица Мироновская, дом 27, строение 2.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин осмотрел ход строительства Международного центра самбо и Центра бокса в "Лужниках". Мэр отметил, что несколько месяцев назад началось строительство Дворца единоборств, где под одной кровлей совмещены функционально два дворца – Дворец самбо и Дворец бокса. Оба соответствуют всем межнациональным требованиям.

Завершить строительство планируется до конца 2021 года. В это же время в "Лужниках" должно быть завершено строительство еще трех крупных спортивных объектов: универсальный спортивный зал "Дружба", ледовый дворец "Кристалл" и теннисный центр.