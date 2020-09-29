Теннисный центр в "Лужниках" планируют достроить в течение года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства

Строительство теннисного центра на территории "Лужников" планируют завершить в течение года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

К настоящему моменту строители поставили большепролетные фермы с шириной пролета порядка 68 метров, что фактически является основой здания.

По словам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева, теннисный центр является принципиально важным для развития спортивного кластера в "Лужниках" объектом.

В центре расположатся 14 крытых и семь открытых теннисных кортов. Предусмотрены четыре сквош-корта, зона настольного тенниса, универсальный спортивный зал, три крытых и два открытых корта для падел-тенниса, корт для пляжного тенниса и тренажерный зал.

Заммэра напомнил, что в "Лужниках" также ведется строительство ледового дворца "Кристалл". Объект возводится на средства инвестора.

Сейчас спортивный кластер в "Лужниках" включает в себя обновленный одноименный стадион, Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики Ирины Винер‑Усмановой, а также канатную дорогу.

В будущем в "Лужниках" появится Центр самбо и бокса и универсальный спортивный зал "Дружба".

Ранее Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой был признан лучшим среди объектов культуры и спорта на международном конкурсе MIPIM Awards. Дворец сконструирован "Мосинжпроектом", его построили в 2019 году.