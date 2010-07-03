Работы по преображению спортивного кластера "Лужники" идут полным ходом последние несколько лет. Реконструкция главного стадиона, обновление и строительство новых спортивных объектов, благоустройство территории – все это превратило некогда спортивную территорию в точку притяжения москвичей и гостей города. Рассказываем о знаковых объектах новых "Лужников".



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Канатная дорога на Воробьевых горах

В Москве планируется построить целую сеть воздушного транспорта на основе канатных дорог. Подъемник в "Лужниках", открытый в 2018-м, – уникальный и пока единственный реализованный подобный проект.

720 метров над Москвой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Раньше на Воробьевых горах уже была канатная дорога. Первый кресельный подъемник открыли 65 лет назад – в 1953 году, ровно через три года после строительства смотровой площадки. Однако тогда длина канатной дороги составляла всего 340 метров, а на маршруте было только две станции. Предназначалась она в основном для транспортировки лыжников к трамплинам. Уже в конце 1990-х годов вся инфраструктура пришла в негодность, подъемник вывели из эксплуатации. Тем не менее канатную дорогу окончательно демонтировали в только 2016 году. А уже в мае 2017 года приступили к строительству нового современного подъемника.





Новая канатная дорога стала длиннее: теперь ее протяженность составляет 720 метров. Подъемник соединил смотровую площадку на Воробьевых горах и стадион "Лужники". К тому же она стала выше – длина опор на берегах Москвы-реки составляет 35 метров.

По маршруту курсируют 35 современных стеклянных кабин вместимостью до 8 человек. У каждой из них есть зацепы для велосипедов, а внутри достаточно места для инвалидных и детских колясок. Путешествие через Москву-реку длится 5 минут. Пропускная способность канатки составляет 1 600 человек в час.

Кроме того, на маршруте есть и две VIP-кабины для особых гостей или торжественных мероприятий. Их отличие от обычных заключается в том, что внутри кабин предусмотрены четыре комфортных кожаных сиденья. Кстати, все путешествие пассажиров вне зависимости от категории кабины сопровождает аудиогид на русском и английском языках.

Многофункциональный маршрут

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На маршруте расположены три станции: "Воробьевы горы", "Новая Лига" и "Лужники". Однако пассажиры могут доехать только от конечной и до конечной. Промежуточная "Новая Лига" пока не используется: станция предназначена в основном для спортсменов, поднимающихся наверх, а горнолыжная школа на "Воробьевых горах" откроется только предстоящей зимой.

Остальные остановки в полной мере используются жителями и гостями столицы. Верхняя станция "Воробьевы горы" разместилась на улице Косыгина, рядом со знаменитой смотровой площадкой, нижняя "Лужники" – на Лужнецкой набережной, рядом с одноименным стадионом.

Кроме перечисленных туристической и спортивной функций, канатная дорога выполняет еще и транспортную. Раньше добраться от Воробьевых гор до Лужнецкой набережной можно было только на наземном транспорте. И на автомобиле это путешествие занимало примерно 20 минут. Сейчас из точки А в точку Б можно попасть всего за 5 минут, любуясь при этом прекрасными видами набережных Москвы-реки.



Власти столицы планируют запустить целую сеть воздушного транспорта. Канатная дорога в "Лужниках" – пока единственная в Москве. Однако, по словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, вскоре появится воздушный трансфер между метро "Сходненская" и Северным речным вокзалом – под этот проект уже нашелся спонсор.

Центр гимнастики Ирины Винер

В 2019 году в Москве открылся самый крупный специализированный центр гимнастики в мире. Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой рассчитан не только на подготовку будущих звезд спорта, но и на проведение соревнований мирового уровня: его зал способен вместить почти четыре тысячи зрителей.



Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой стал еще одним знаковым объектом территории "Лужников". Объект стал победителем в номинации "Лучший реализованный проект объектов строительства спортивного назначения" по итогам открытого общегородского голосования был признан "Проектом года".

Волна на лице Москвы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

​Строительство центра запустили в мае 2017 года по инициативе президента Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирины Винер‑Усмановой. Новый дворец также в короткие сроки стал узнаваемым местом на карте города.

В первую очередь взор привлекает внешний вид дворца: пятиэтажное здание венчает уникальная крыша в виде развевающейся гимнастической ленты серебряно-золотого цвета. Красота не единственная ее особенность. Кровлю дворца гимнастики изготовили по итальянской технологии с применением промышленного фальца, а также с учетом особенностей геометрической конструкции. Крыша достаточно прочная: она способна выдерживать любые климатические нагрузки.

Однако взор привлекает не только крыша, но и само здание. Дворец гимнастики практически полностью выполнен из стекла разных цветов. Для отделки фасада применили витражное остекление высотой почти 26 метров.

Дизайн внутренних помещений выбирала сама Ирина Винер-Усманова. Основу цветовой гаммы тренировочных помещений составляют пастельные тона. Цвета поярче – оранжевый, синий, зеленый, красный – использованы для оформления столовой, буфетов и гостиницы для спортсменов. Вестибюли украшает мозаика с использованием узоров хохломы и гжели. А на главной арене находятся бордовые кресла.

Пять этажей и сердце

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Главная арена дворца располагается в центре здания. Благодаря размерам (54 на 36 метров), а также трибунам-трансформерам на ней можно проводить не только спортивные мероприятия, но и концерты. Однако в первую очередь арена предназначена для российских, европейских и мировых первенств. Она способна вместить до 150 спортсменов во время тренировок и до 250 – в период соревнований.

В зале смонтировано специальное освещение, которое улучшает качество съемки, но при этом не слепит спортсменов и зрителей. Потолок украшают около 900 декоративных светильников, которые имитируют звездное небо. Кроме того, по краям арены установлено два больших медиаэкрана.

Кроме основного зала, в здании есть и другие помещения, необходимые для проведения соревнований. Это три тренировочных зала на первом этаже, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, сауны, буфет.

На втором этаже расположены залы: два хореографических, медико-восстановительный и тренажерный. Рядом с ними уместился небольшой мультимедиамузей. На третьем этаже находятся комментаторские кабины и пресс-центр, а на четвертом – лоджия для особо важных гостей.

Не забыли в проекте и про размещение гостей соревнований: с 1-го по 5-й этаж в задней части здания расположены гостиница для спортсменов на 113 человек.

Новый центр опробовали практически сразу же. Уже 27–30 июня 2019 года во Дворце провели чемпионат России по художественной гимнастике в индивидуальной программе и первенство страны в групповых упражнениях.



Водное пространство "Лужников"

Аквакомплекс – это не изобретение современных столичных градостроителей. Знаменитый бассейн "Лужники" был построен еще в 1956 году по проекту архитектора Власова. Открытый бассейн просуществовал более 50 лет, после чего потребовалась масштабная реконструкция. Работы начались в 2015 году, и уже в ноябре 2019 года москвичи и гости столицы увидели новый Дворец водных видов спорта.

Архитектурные особенности

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Сегодня кластер "Лужники" – это современный шестиуровневый комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров. Наряду с передовыми инженерными технологиями и дизайнерскими решениями в архитектурной концепции комплекса постарались сохранить дух и стиль середины 1950-х годов.

В проекте нового аквакомплекса отражен исторический облик легендарного бассейна с 12 барельефами – работами знаменитых советских скульпторов. Отреставрированные подлинники можно увидеть в фойе комплекса, а на фасаде здания установлены копии барельефов.

Сверху во дворце установлена светопрозрачная кровля. Секции крыши могут раздвигаться в противоположные стороны по ширине здания над бассейном "Медленная река". Также подвижным является и дно спортивного 25-метрового бассейна, оно может опускаться и подниматься.



В 2019 году Дворец водных видов спорта в "Лужниках" был признан знаковым объектом строительства и реконструкции.

Тысячи метров развлечений

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 9

Жемчужина водного комплекса – аквапарк. Он занимает около 12 тысяч квадратных метров и вмещает до 2 000 посетителей. Это один из самых больших крытых аквапарков в России. Всего в "Лужниках" есть 9 горок, некоторые не имеют аналогов во всей стране.

На этажах комплекса также можно найти детский водный городок, 50-метровый спортивный бассейн и два 25-метровых плавательных бассейна. Все это только часть огромного аквакомплекса в "Лужниках".



Скоро на первом этаже дворца появится Surf Point – симулятор искусственной волны, на которой могут прокатиться посетители с любым уровнем подготовки.



Еще одна уникальная новинка – огромный экран размером 7 на 13 метров. Он установлен на стеклянной стене-перегородке в зоне отдыха аквапарка. Благодаря специальной полимерной пленке его поверхность становится прозрачной в обычное время и превращается в видеоэкран во время трансляции информационных роликов и фильмов.

Для посетителей также открыт термальный комплекс площадью 1 122 квадратных метра. Там можно попробовать восемь видов бань и саун, контрастные бассейны, разные виды душа, процедурные кабинеты, а также отдохнуть в зоне с шезлонгами. Для самых маленьких гостей выделены специальные зоны: искусственный пляж, комната с интерактивной песочницей, а также комната для игр и творчества.



Кстати, изображение Дворца водных видов спорта попало на билеты столичного метро. Акция была приурочена к открытию объекта, которое состоялось 17 ноября.



"Эволюция Москвы": "водная Москва"

Экстремальные "Лужники"

Конечно, рассказывая о преображении "Лужников", невозможно не упомянуть новую экстремальную площадку. Аттракцион Zipline – лишь первый этап открытия полноценного парка развлечений.

Троллей Zipline

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 25

Zipline – это подвесная канатная дорога, по которой посетители аттракциона спускаются на блок-ролике под тяжестью собственного веса. Раньше за такой забавой любители экстрима отправлялись в Сочи.

Экстремальное развлечение появилось в Москве в августе 2020 года. Кстати, первым гостем объекта стал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов. Он опробовал аттракцион на себе.





Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Объект получил все необходимые разрешения и сертификацию государственных органов, прошел проверку на безопасность. Это важно, потому что технически конструкция очень сложная. Трасса у нас на несколько метров длиннее, чем в Сочи. Уверен, что она будет востребована у москвичей.

Воздушная трасса связала смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Ее длина – 700 метров, а перепад высот – 50 метров. Троллей Zipline обеспечивает полет через Москву-реку всего за одну минуту, а максимальная скорость, которую могут развивать посетители аттракциона, составляет 60 километров в час.

В целях безопасности аттракцион имеет ограничения по возрасту и весу. Он доступен посетителям старше 10 лет весом от 40 до 110 килограммов.

Московский Skypark





Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воздушный аттракцион на Воробьевых горах – первая из планируемых в будущем экстремальных забав. Остальные объекты в столице планируют построить в течение двух лет.

Центральное место в московском Skypark займет современная смотровая площадка длиной 164 метра. Ожидается, что ее пропускная способность составит 5 тысяч человек в день.

Там же появится и популярная платформа для прыжков с банджи. Ее особенностью станет погружение в специально спроектированный бассейн. По факту посетители парка смогут прыгнуть в воду с огромной высоты, имея при этом безопасную страховку.

А для любителей спокойного семейного отдыха на территории Skypark появятся панорамное кафе, семиуровневый сеточный парк, вход в который будет доступен даже самым маленьким, а также двое высотных качелей (37 и 39 метров).

Парк, набережная и велодорожки

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

"Лужники" сейчас – это не только знаковые спортивные объекты. Отдельного упоминания достойна и территория спортивного комплекса, размеры которой превышают 150 гектаров.





Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Тысячи москвичей занимаются спортом, бегают, просто гуляют там. Это жемчужина города. Решение мэра Москвы комплексно восстановить территорию "Лужников" показало огромные результаты. По нашим оценкам, количество людей (на территории комплекса. – Прим. ред.) увеличилось в 5 раз.

Благоустройство территории завершили к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Проект предусматривал наполнение парка необходимой инфраструктурой, создание ландшафтного дизайна и проведение функционального зонирования.

В первую очередь отреставрировали фонтаны: им вернули исторический облик, а также подключили специальную подсветку. Кроме того, по всей территории комплекса установили тематические скульптуры.

По всей территории комплекса высадили деревья и разбили цветники. Внутри парка расширили инфраструктуру для занятий спортом: появились беговые, велосипедные и роликовые дорожки, а также небольшие турниковые комплексы. В прогулочной зоне появилось более 500 лавочек и 1 140 новых фонарей.

Для семейного отдыха на территории "Лужников" можно найти различные кафе и веранды, а также необычные тематические детские площадки. В целом проект благоустройства превратил территории спортивных объектов в современный и комфортный парк, который стал новым центром спортивной жизни города.