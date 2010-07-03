Zipline, открытые бассейны, аквапарк и канатка: как менялись "Лужники" в последние годы

Работы по преображению спортивного кластера "Лужники" идут полным ходом последние несколько лет. Реконструкция главного стадиона, обновление и строительство новых спортивных объектов, благоустройство территории – все это превратило некогда спортивную территорию в точку притяжения москвичей и гостей города. Рассказываем о знаковых объектах новых "Лужников".
Канатная дорога на Воробьевых горах
В Москве планируется построить целую сеть воздушного транспорта на основе канатных дорог. Подъемник в "Лужниках", открытый в 2018-м, – уникальный и пока единственный реализованный подобный проект.
720 метров над Москвой
Уже в конце 1990-х годов вся инфраструктура пришла в негодность, подъемник вывели из эксплуатации. Тем не менее канатную дорогу окончательно демонтировали в только 2016 году. А уже в мае 2017 года приступили к строительству нового современного подъемника.
Новая канатная дорога стала длиннее: теперь ее протяженность составляет 720 метров. Подъемник соединил смотровую площадку на Воробьевых горах и стадион "Лужники". К тому же она стала выше – длина опор на берегах Москвы-реки составляет 35 метров.
По маршруту курсируют 35 современных стеклянных кабин вместимостью до 8 человек. У каждой из них есть зацепы для велосипедов, а внутри достаточно места для инвалидных и детских колясок. Путешествие через Москву-реку длится 5 минут. Пропускная способность канатки составляет 1 600 человек в час.
Кроме того, на маршруте есть и две VIP-кабины для особых гостей или торжественных мероприятий. Их отличие от обычных заключается в том, что внутри кабин предусмотрены четыре комфортных кожаных сиденья. Кстати, все путешествие пассажиров вне зависимости от категории кабины сопровождает аудиогид на русском и английском языках.
Многофункциональный маршрут
На маршруте расположены три станции: "Воробьевы горы", "Новая Лига" и "Лужники". Однако пассажиры могут доехать только от конечной и до конечной. Промежуточная "Новая Лига" пока не используется: станция предназначена в основном для спортсменов, поднимающихся наверх, а горнолыжная школа на "Воробьевых горах" откроется только предстоящей зимой.
Остальные остановки в полной мере используются жителями и гостями столицы. Верхняя станция "Воробьевы горы" разместилась на улице Косыгина, рядом со знаменитой смотровой площадкой, нижняя "Лужники" – на Лужнецкой набережной, рядом с одноименным стадионом.
Кроме перечисленных туристической и спортивной функций, канатная дорога выполняет еще и транспортную. Раньше добраться от Воробьевых гор до Лужнецкой набережной можно было только на наземном транспорте. И на автомобиле это путешествие занимало примерно 20 минут. Сейчас из точки А в точку Б можно попасть всего за 5 минут, любуясь при этом прекрасными видами набережных Москвы-реки.
Центр гимнастики Ирины Винер
В 2019 году в Москве открылся самый крупный специализированный центр гимнастики в мире. Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой рассчитан не только на подготовку будущих звезд спорта, но и на проведение соревнований мирового уровня: его зал способен вместить почти четыре тысячи зрителей.
Волна на лице Москвы
Строительство центра запустили в мае 2017 года по инициативе президента Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирины Винер‑Усмановой. Новый дворец также в короткие сроки стал узнаваемым местом на карте города.
В первую очередь взор привлекает внешний вид дворца: пятиэтажное здание венчает уникальная крыша в виде развевающейся гимнастической ленты серебряно-золотого цвета. Красота не единственная ее особенность. Кровлю дворца гимнастики изготовили по итальянской технологии с применением промышленного фальца, а также с учетом особенностей геометрической конструкции. Крыша достаточно прочная: она способна выдерживать любые климатические нагрузки.
Однако взор привлекает не только крыша, но и само здание. Дворец гимнастики практически полностью выполнен из стекла разных цветов. Для отделки фасада применили витражное остекление высотой почти 26 метров.
Дизайн внутренних помещений выбирала сама Ирина Винер-Усманова. Основу цветовой гаммы тренировочных помещений составляют пастельные тона. Цвета поярче – оранжевый, синий, зеленый, красный – использованы для оформления столовой, буфетов и гостиницы для спортсменов. Вестибюли украшает мозаика с использованием узоров хохломы и гжели. А на главной арене находятся бордовые кресла.
Пять этажей и сердце
Главная арена дворца располагается в центре здания. Благодаря размерам (54 на 36 метров), а также трибунам-трансформерам на ней можно проводить не только спортивные мероприятия, но и концерты. Однако в первую очередь арена предназначена для российских, европейских и мировых первенств. Она способна вместить до 150 спортсменов во время тренировок и до 250 – в период соревнований.
В зале смонтировано специальное освещение, которое улучшает качество съемки, но при этом не слепит спортсменов и зрителей. Потолок украшают около 900 декоративных светильников, которые имитируют звездное небо. Кроме того, по краям арены установлено два больших медиаэкрана.
Кроме основного зала, в здании есть и другие помещения, необходимые для проведения соревнований. Это три тренировочных зала на первом этаже, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, сауны, буфет.
На втором этаже расположены залы: два хореографических, медико-восстановительный и тренажерный. Рядом с ними уместился небольшой мультимедиамузей. На третьем этаже находятся комментаторские кабины и пресс-центр, а на четвертом – лоджия для особо важных гостей.
Не забыли в проекте и про размещение гостей соревнований: с 1-го по 5-й этаж в задней части здания расположены гостиница для спортсменов на 113 человек.
Водное пространство "Лужников"
Аквакомплекс – это не изобретение современных столичных градостроителей. Знаменитый бассейн "Лужники" был построен еще в 1956 году по проекту архитектора Власова. Открытый бассейн просуществовал более 50 лет, после чего потребовалась масштабная реконструкция. Работы начались в 2015 году, и уже в ноябре 2019 года москвичи и гости столицы увидели новый Дворец водных видов спорта.
Архитектурные особенности
Сегодня кластер "Лужники" – это современный шестиуровневый комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров. Наряду с передовыми инженерными технологиями и дизайнерскими решениями в архитектурной концепции комплекса постарались сохранить дух и стиль середины 1950-х годов.
В проекте нового аквакомплекса отражен исторический облик легендарного бассейна с 12 барельефами – работами знаменитых советских скульпторов. Отреставрированные подлинники можно увидеть в фойе комплекса, а на фасаде здания установлены копии барельефов.
Сверху во дворце установлена светопрозрачная кровля. Секции крыши могут раздвигаться в противоположные стороны по ширине здания над бассейном "Медленная река". Также подвижным является и дно спортивного 25-метрового бассейна, оно может опускаться и подниматься.
Тысячи метров развлечений
Жемчужина водного комплекса – аквапарк. Он занимает около 12 тысяч квадратных метров и вмещает до 2 000 посетителей. Это один из самых больших крытых аквапарков в России. Всего в "Лужниках" есть 9 горок, некоторые не имеют аналогов во всей стране.
На этажах комплекса также можно найти детский водный городок, 50-метровый спортивный бассейн и два 25-метровых плавательных бассейна. Все это только часть огромного аквакомплекса в "Лужниках".
Еще одна уникальная новинка – огромный экран размером 7 на 13 метров. Он установлен на стеклянной стене-перегородке в зоне отдыха аквапарка. Благодаря специальной полимерной пленке его поверхность становится прозрачной в обычное время и превращается в видеоэкран во время трансляции информационных роликов и фильмов.
Для посетителей также открыт термальный комплекс площадью 1 122 квадратных метра. Там можно попробовать восемь видов бань и саун, контрастные бассейны, разные виды душа, процедурные кабинеты, а также отдохнуть в зоне с шезлонгами. Для самых маленьких гостей выделены специальные зоны: искусственный пляж, комната с интерактивной песочницей, а также комната для игр и творчества.
"Эволюция Москвы": "водная Москва"
Экстремальные "Лужники"
Конечно, рассказывая о преображении "Лужников", невозможно не упомянуть новую экстремальную площадку. Аттракцион Zipline – лишь первый этап открытия полноценного парка развлечений.
Троллей Zipline
Zipline – это подвесная канатная дорога, по которой посетители аттракциона спускаются на блок-ролике под тяжестью собственного веса. Раньше за такой забавой любители экстрима отправлялись в Сочи.
Экстремальное развлечение появилось в Москве в августе 2020 года. Кстати, первым гостем объекта стал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов. Он опробовал аттракцион на себе.
Воздушная трасса связала смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Ее длина – 700 метров, а перепад высот – 50 метров. Троллей Zipline обеспечивает полет через Москву-реку всего за одну минуту, а максимальная скорость, которую могут развивать посетители аттракциона, составляет 60 километров в час.
В целях безопасности аттракцион имеет ограничения по возрасту и весу. Он доступен посетителям старше 10 лет весом от 40 до 110 килограммов.
Московский Skypark
Воздушный аттракцион на Воробьевых горах – первая из планируемых в будущем экстремальных забав. Остальные объекты в столице планируют построить в течение двух лет.
Центральное место в московском Skypark займет современная смотровая площадка длиной 164 метра. Ожидается, что ее пропускная способность составит 5 тысяч человек в день.
Там же появится и популярная платформа для прыжков с банджи. Ее особенностью станет погружение в специально спроектированный бассейн. По факту посетители парка смогут прыгнуть в воду с огромной высоты, имея при этом безопасную страховку.
А для любителей спокойного семейного отдыха на территории Skypark появятся панорамное кафе, семиуровневый сеточный парк, вход в который будет доступен даже самым маленьким, а также двое высотных качелей (37 и 39 метров).
Парк, набережная и велодорожки
"Лужники" сейчас – это не только знаковые спортивные объекты. Отдельного упоминания достойна и территория спортивного комплекса, размеры которой превышают 150 гектаров.
Благоустройство территории завершили к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Проект предусматривал наполнение парка необходимой инфраструктурой, создание ландшафтного дизайна и проведение функционального зонирования.
В первую очередь отреставрировали фонтаны: им вернули исторический облик, а также подключили специальную подсветку. Кроме того, по всей территории комплекса установили тематические скульптуры.
По всей территории комплекса высадили деревья и разбили цветники. Внутри парка расширили инфраструктуру для занятий спортом: появились беговые, велосипедные и роликовые дорожки, а также небольшие турниковые комплексы. В прогулочной зоне появилось более 500 лавочек и 1 140 новых фонарей.
Для семейного отдыха на территории "Лужников" можно найти различные кафе и веранды, а также необычные тематические детские площадки. В целом проект благоустройства превратил территории спортивных объектов в современный и комфортный парк, который стал новым центром спортивной жизни города.
Скоростной зиплайн над Москвой-рекой открылся на Воробьевых горах