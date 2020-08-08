Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

13:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин вручил награды победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Проектом года стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Лучшим спортивным сооружением, по мнению членов конкурсной комиссии, стал Дворец водных видов спорта в "Лужниках", который был построен на месте старого бассейна в 1956 году.
Реконструкция Дворца водных видов спорта стартовала в 2016 года по проекту московского бюро UNK project. Площадь пятиэтажного плавательного центра составила более 50 тысяч квадратных метров.
Новое здание сохранило основные черты прежнего сооружения. Концепция Дворца основана на архитектурных традициях 1950-х годов. Воссоздана колоннада. Главный и боковой фасады плавательного центра украсили реплики 12 барельефов, повторяющие исторические панно.
Выбирая лучший проект среди сферы образования, эксперты отдали предпочтение самой большой школе в стране на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). В школе площадью более 40 тысяч квадратных метров будут учиться 2,5 тысячи учеников.
В здании оборудовали блоки начальных классов, основной и старшей школы, спальные, административные помещения, медицинские кабинеты, столовые, зрительный и спортивные залы, две библиотеки, лингвистический блок и лекционную аудиторию. В новой школе также появится технопарк.
Лучшим объектом учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения стал детский сад в районе Новые Ватутинки. Он расположен в 14 километрах от МКАД по Калужскому шоссе. Поликлиника, расположенная на Ленинградском проспекте, стала лучшим объектом здравоохранения.
Москвичи в рамках голосования в "Активном гражданине" назвали эндокринологический центр Минздрава на улице Дмитрия Ульянова лучшим лечебно-оздоровительным объектом. Специальный приз в этой номинации получила больница в поселке Коммунарка.
Комиссия также присвоила новым зданиям киноконцерна "Мосфильм" звание культурно-просветительского назначения. Это съемочный павильон и объект "Дом костюма и реквизита". Москвичи среди культурных объектов выбрали новую городскую площадь между башнями "Москва-Сити", в центре которой расположены большие часы.
Новый Карамышевский мост, построенный в составе Северо-Западной хорды, стал лучшим в сфере строительства объектов улично-дорожной сети по решению комиссии. Он соединил улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Для горожан лучшим дорожным проектом стали многоуровневые развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.
Проектом года среди объектов метрополитена и железнодорожного транспорта комиссия экспертов назвала электродепо "Руднево", который был построен для ремонта поездов Некрасовской линии метро. Горожане в этой области выбрали лучшим новый 10-километровый участок Сокольнической линии от станции "Саларьево" до "Коммунарки".
Эксперты комиссии признали лучшим объектом среди отреставрированных за год объектов культурного наследия павильон "Грот", построенный в 1755–1761 годах по проекту крепостного архитектора Федора Аргунова. Самую высокую оценку по итогам голосования получил отреставрированный ансамбль Миусского трамвайного депо.
Лучшие реализованные строительные проекты столицы выбирали как общегородским голосованием, так и на основе отзывов конкурсной комиссии. В состязании было 12 номинаций – для жилых домов, торговых центров, спортивных и социальных объектов и другие.
Конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства" проводится в Москве с 2000 года. Он призван отметить лучшие строительные проекты, которые были реализованы в столице за год, предшествующий году проведения конкурса.
Кроме того, по замыслу столичных властей, это мероприятие должно содействовать распространению информации о современных практиках в архитектуре и росту качества строительства. В финале конкурса также оказались здание прачечной жилого дома Наркомфина, дворец боярина Троекурова и Московский театр "Современник".
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