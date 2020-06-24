Москвичи выберут лучшие реализованные строительные проекты

10:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Жители Москвы выберут победителей конкурса "Лучший реализованные проект в сфере строительства". Соответствующее голосование открылось в проекте "Активный гражданин".
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, на голосование выведены 111 проектов. На первом этапе можно будет выбрать фаворитов в трех номинациях:
Третий этап голосования на "Активном гражданине" включает в себя четыре номинации. Горожанам предстоит выбрать лучшие объекты среди образовательных учреждений, офисных зданий, объектов инфраструктуры метро и ж/д-транспорта, а также оздоровительных и лечебных учреждений.
Наконец, последний этап будет посвящен выбору лучших реализованных проектов по строительству объектов культурно-просветительского значения, торговых комплексов и модернизации объектов культурного наследия к современному использованию.
"Все эти годы нашей целью было и остается выявлять лучшие проекты в области строительства. Победителей выбирает не только конкурсная комиссия, но и горожане, ведь от того, что мы строим, как мы строим и насколько филигранно реставрируем объекты культурного наследия, – от этого зависят комфорт и безопасность нашего с вами проживания в мегаполисе", – заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он также объяснил, что голосование будет проходить не только на портале "Активный гражданин", но и на официальном сайте конкурса, а также на выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Результаты будут суммироваться.
Итоги конкурса будут подведены накануне Дня строителя в августе.
По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, в среднем в каждом голосовании принимали участие более 200 тысяч человек. Одним из лучших проектов минувшего года стал стадион "Динамо" имени Льва Яшина.
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