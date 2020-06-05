Депутат МГД: Открытие метро во Внуково повысит привлекательность близлежащих районов

05 июня, 18:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Депутат Мосгордумы Валерий Головченко оценил эффект от открытия станции метро "Внуково", передает Агентство "Москва".
Прежде всего он подчеркнул, что появление метрополитена возле аэропорта существенно повысит транспортную доступность воздушной гавани. В частности, людям теперь не придется подниматься на поверхность и пользоваться услугами такси, тратя на это деньги.
"Одновременно это решит давнюю проблему с несанкционированной парковкой таксистов в жилой зоне, непосредственно в районе Внуково. Это действительно больная тема для жителей, так как огромное количество таксистов в ожидании заказов находятся во дворах жилых домов, создавая москвичам проблемы", – отметил Головченко.
Кроме того, по словам депутата МГД, открытие станции метро повысит капитализацию жилья в этом районе.
"Естественно, я рад за квартировладельцев в этом районе, капитализация их жилья однозначно вырастет. Опыт других районов показывает, что рост составляет 15-20%", – подчеркнул Головченко.
Он добавил, что открытие станции метро позволит снизить нагрузку и на автодороги, и на наземный железнодорожный транспорт. Он считает, что наличие подземного транспорта должно поднять привлекательность близлежащих районов.
"Там начинается более активное освоение земель, более активная жилая застройка", – сказал Головченко.
Депутат МГД подчеркнул, что в связи с этим необходимо просчитать рост численности населения близлежащих районов и в связи с этим выстроить адекватную расчетам социальную инфраструктуру.
"Нужно уже сейчас понимать рост числа жителей в этом районе и предусматривать соответствующую социальную инфраструктуру, я говорю о детских садах, школах и поликлиниках", – заявил Головченко.
Он отметил, что в настоящий момент московский Метрострой является флагманом столицы. Головченко заявил, что никогда темпы строительства подземки не были столь высокими.
29 мая между станциями "Рассказовка" и "Внуково" начались строительные работы. На новом участке метро планируют возвести две станции мелкого заложения – "Пыхтино" и "Внуково".
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