Согласован проект станции МЦД Печатники

12:24
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Москомархитектура одобрила проект станции вторых Московских центральных диаметров Печатники, передает пресс-служба ведомства.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что станция будет иметь отличительный облик, соответствующий современным тенденциям в дизайне. Кроме того, проект отвечает технологическим требованиям для подобных объектов.
По словам Кузнецова, станция будет состоять из двух платформ, над которыми будут расположены навесы. Вся площадь станции будет оформлена в стилистике МЦД. В проект также войдет возведение современного пассажирского павильона. Для переходов на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии будут сооружены наземные галереи.
Пассажирский павильон будет состоять из трех этажей. В него войдут кассовый зал, зоны отдыха персонала, вестибюль с турникетами и другие вспомогательные и технические помещения. Фасады павильона облицуют плитами из гранита и алюминиевыми панелями.
"Основным приемом при оформлении фасадов является строгость и простота линий, в оформлении активно используется витражное остекление и алюминиевые панели. По словам мэра Сергея Собянина, жители районов Печатники, Текстильщики и Люблино смогут строить новые альтернативные маршруты, позволяющие существенно экономить время в пути", – заявил Кузнецов.
Общая площадь станции составит около 6 тысяч квадратных метров. Работы планируют завершить в 2020 году.
Ранее стало известно, что строительство станции метро "Печатники" Большой кольцевой линии завершат в 2022 году. Она будет находиться на Шоссейной улице.
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