В столице завершается строительство станции МЦД-1 Новодачная

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Основные строительно-монтажные работы завершены на станции МЦД-1 Новодачная, сообщает в пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В настоящее время ведутся отделочные и пусконаладочные работы, благоустройство прилегающей территории", – приводятся слова главы департамента Рафика Загрутдинова.

По его словам, в ходе работ были демонтированы две существующие платформы и построена одна новая. Также появился надземный вестибюль, имеющий транзитный переход и кассово-турникетный зал.

Для удобства пассажиров установлено два эскалатора, лестница и лифт для маломобильных граждан.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 58 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

С апреля станции МЦД начали дезинфицировать каждые два часа. Всем сотрудникам, работающим с пассажирами, выданы маски, перчатки и антисептик. Они обрабатывают валидаторы, турникеты, аппараты по продаже билетов, скамейки, стойки SOS и другие поверхности. На всех станциях метро и диаметров входные двери были зафиксированы открытыми для удобства пассажиров.