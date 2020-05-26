Началось строительство новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты начали подготовительные работы по строительству станции Московских центральных диаметров Петровско-Разумовская, сообщает официальный сайт МЖД.

На первом этапе планируется возвести одну платформу. Кроме того, специалисты соорудят наземный мост-конкорс для быстрой и удобной пересадки на станции метро "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Подъемы и спуски моста также будут оснащены эскалаторами и лифтами. Впоследствии построенная станция войдет в транспортно-пересадочный узел. Таким образом, будет увеличена мобильность населения, а также улучшена транспортная доступность близлежащих районов.

Станцию планируют построить между "Тимирязевской" и "Окружной" на пересечении с Октябрьской железной дорогой.

Ранее стало известно, что на станции метро "Карамышевская" Большой кольцевой линии начались архитектурно-отделочные работы. Строительство планируется завершить до конца 2020 года.