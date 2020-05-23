Центральный участок желтой линии метро в ближайшее время строиться не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центральный участок желтой линии метро в Москве в ближайшее время строиться не будет. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира на своей офиицальной странице в Instagram.

"Я думаю, что в ближайшие годы он (центральный участок желтой линии метро. – Прим.ред.) строиться не будет. С запуском МЦД, с запуском МЦК и Большой кольцевой линии в Москве, потребность в этой ветке, я думаю, будет уменьшена. Это первое. Во-вторых, ее тяжело реализовать, он проходит в центральной части города, на большой глубине", – сказал Хуснуллин.

Он также рассказал, что система решений по оптимизации сроков строительства может быть подготовлена уже на следующей неделе. Хуснуллин отметил, что этой работой власти активно занимаются последние несколько месяцев.

Ранее в Москве началось строительство тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией подземки. Протяженность тоннеля составит более 300 метров. Соединительная ветка будет предназначена для перегонов локомотивов между двумя линиями.

Также стало известно, что строительство станции "Печатники" Большой кольцевой линии завершится в 2022 году. Она будет соединена с одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.