Строительство станции метро "Печатники" планируют завершить в 2022 году

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Строительство станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Станция "Печатники" будет находиться на улице Шоссейной. Пассажиры смогут пересаживаться с нее на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро.

"В настоящее время на строительной площадке завершается устройство ограждающих конструкций котлована, выполняется выемка грунта", – заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство станции началось в 2018 году. Протяженность восточного участка БКЛ – от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" – составляет 11,4 километра. На нем расположатся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года в Москве планируют открыть девять новых станций метро. В этом году планируют открыть платформы "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". Эти станции находятся на западном участке БКЛ.

Также в 2020 году планируют запустить станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная". "Электрозаводская" появится недалеко от Семеновской набережной в Басманном районе. Пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и перейти на платформу Казанского направления Московской железной дороги.

