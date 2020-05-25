Архитектурно-отделочные работы стартовали на станции "Карамышевская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станции "Карамышевская" Большой кольцевой линии метро начались архитектурно-отделочные работы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Глава департамента Рафик Загрутдинов отметил, что ведется отделка технических помещений. До конца мая начнется укладка гранитом станционной платформы.

Станция "Карамышевская" расположена в северной части Мнёвниковской поймы на глубине более 30 метров. Станция входит в западный участок БКЛ, строительство которого планируется завершить до конца 2020 года.

Станционный комплекс представляет собой семиэтажное подземное сооружение колонного типа, на ярусах над платформенной частью будут располагаться технологические и служебные помещения.

Дизайн станции выбрали в ходе открытого международного архитектурного конкурса. Станция будет оформлена в стиле авангард.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о начале строительства вспомогательной соединительной ветки между БКЛ и Коммунарской линиями метро.

Протяженность тоннеля составит более 300 метров. Соединительная ветка будет предназначена для перегонов локомотивов между двумя линиями.