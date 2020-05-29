Началось строительство участка метро в аэропорт Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На участке Калининско-Солнцевской линии метро между станциями "Рассказовка" и "Внуково" начались строительные работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что на новом участке возведут две станции мелкого заложения – "Пыхтино" и "Внуково". Сейчас производится вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства будущих станций и притоннельных сооружений.

"На станции "Пыхтино" ведется строительство монтажно-щитовой камеры для запуска тоннелепроходческих комплексов в сторону станции "Рассказовка", – отметил Бочкарев.

В районе поселения Внуковского планируется создать еще одну монтажно-щитовую камеру для старта ТПМК в сторону "Внуково".

Особенностью нового участка станет метромост над рекой Ликова протяженностью 460 метров. Подготовительные работы по его сооружению уже начались.

Ранее сообщалось о планах построить вертолетную площадку для аэротакси рядом со станцией метро "Прокшино". Она станет первой вертолетной площадкой для аэротакси на территории Новомосковского округа.

Кроме того, вертолетная площадка будет иметь хорошую транспортную доступность. К ней можно будет напрямую подъехать с трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также со строящейся магистрали Мамыри – Пенино – Шарапово.