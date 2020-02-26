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11:50

Основной этап строительства станции метро "Пыхтино" начался в ТиНАО

город транспорт метро строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Основной этап строительства станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро стартовал в ТиНАО, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Она будет находиться на территории поселения Внуковского Новомосковского округа, с южной стороны – Боровского шоссе, вблизи примыкания к нему улицы Летчика Грицевца. Участок протяженностью 4,9 километра от "Пыхтина" до "Внукова" планируется достроить в 2022 году, он будет включать эти две станции.

"Пыхтино" будет иметь два вестибюля. "Внуково" расположится вдоль территории терминала А аэропорта и станции аэроэкспресса. Станцию должны интегрировать с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Всего на проектирование и строительство участка столичные власти выделили порядка 34 миллионов рублей.

Проект также предполагает возведение перехватывающего паркинга. Сейчас паркинги № 3 и 4 во Внукове из-за работ закрыты.

Кроме того, Стройкомплекс подготовил проект одного из вариантов соединения Калининской и Солнцевской линий подземки. Необходимо, чтобы строительство подземки не повлияло и не ухудшило ситуацию с наземным транспортом, подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что закрывать действующие станции на время работ не будут.

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