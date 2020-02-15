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Город

12:52

Стройкомплекс проработает варианты соединения участков желтой ветки метро

город транспорт метро строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный Стройкомплекс подготовил проект одного из вариантов соединения Калининской и Солнцевской линий метро, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы ведем анализ технических решений, смотрим, как аккуратно разместить станцию в застроенной части города... Сейчас у нас даже завершена проектная документация в одном из вариантов", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Бочкарева, основные расходы при реализации проекта будут связаны с подготовкой территории. Необходимо, чтобы строительство подземки не повлияло и не ухудшило ситуацию наземным транспортом, подчеркнул он. Заммэра добавил, что закрывать действующие станции на время строительства не планируется.

В 2020 году должно стартовать строительство станции метро "Внуково". Станция будет связана с аэропортом действующим переходным переходом "Аэроэкспресса".

Продлятся работы до 2023 года. Проект продления Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена предполагает не только появление станции "Внуково", но и платформы Пыхтино в районе одноименной деревни.

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