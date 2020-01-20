Два паркинга закрыли во Внуково из-за строительства метро

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
В аэропорту Внуково закрыли две парковки из-за строительства метро, сообщает пресс-служба авиагавани в Twitter.
"У нас есть хорошая новость: начинается строительство метро "Внуково". Но есть и не очень хорошая: нам пришлось закрыть паркинги № 3 и 4, потому что они попадают в зону строительства", – говорится в сообщении.
Автомобилистов попросили оставлять машины на многоуровневых паркингах № 1 и 2, подчеркнув, что они работают.
Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково в 2022 году. Протяженность нового участка составит 4,9 километра. На нем расположится две станции – "Пыхтино" и "Внуково".
Станцию "Пыхтино" планируется разместить с южной стороны Боровского шоссе вблизи улицы Летчика Грицевца. Она будет иметь два вестибюля. Станция "Внуково" расположится вдоль территории терминала "А" аэропорта и станции аэроэкспресса. Станцию интегрируют в инфраструктуру аэропорта.
На ней предусмотрят два вестибюля и выходы в подземный пешеходный переход, совмещенный с выходом со станции аэроэкспресса к остановкам наземного транспорта и к стоянке такси.
Маршрут линии представили на публичных слушаниях в рамках городского проекта "Активный гражданин". Участники опроса ответили на вопросы о том, как часто они бывают в районе потенциального продления Солнцевской линии и готовы ли пользоваться новыми станциями.
"Это наш город": желтую линию метро во Внуково протянут в 2022 году
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