Желтую линию метро во Внуково протянут в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково в 2022 году, рассказал "Интерфаксу" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность нового участка составит 4,9 километра. На нем расположится две станции – "Пыхтино" и "Внуково".

Станцию "Пыхтино" планируется разместить с южной стороны Боровского шоссе вблизи улицы Летчика Грицевца. Она будет иметь два вестибюля.

Станция "Внуково" расположится вдоль территории терминала "А" аэропорта и станции аэроэкспресса. Станцию интегрируют в инфраструктуру аэропорта.

На ней предусмотрят два вестибюля и выходы в подземный пешеходный переход, совмещенный с выходом со станции аэроэкспресса к остановкам наземного транспорта и к стоянке такси.

Замгендиректора по проектированию компании "Мосинжпроект" Рустам Черкесов заявил, что строительство станции метро "Внуково" начнется после нового года и продлится до 2023 года.

Маршрут линии представили на публичных слушаниях в рамках городского проекта "Активный гражданин". Участники опроса ответили на вопросы о том, как часто они бывают в районе потенциального продления Солнцевской линии и готовы ли пользоваться новыми станциями.