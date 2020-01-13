Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:05

Желтую линию метро во Внуково протянут в 2022 году

город строительство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково в 2022 году, рассказал "Интерфаксу" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность нового участка составит 4,9 километра. На нем расположится две станции – "Пыхтино" и "Внуково".

Станцию "Пыхтино" планируется разместить с южной стороны Боровского шоссе вблизи улицы Летчика Грицевца. Она будет иметь два вестибюля.

Станция "Внуково" расположится вдоль территории терминала "А" аэропорта и станции аэроэкспресса. Станцию интегрируют в инфраструктуру аэропорта.

На ней предусмотрят два вестибюля и выходы в подземный пешеходный переход, совмещенный с выходом со станции аэроэкспресса к остановкам наземного транспорта и к стоянке такси.

Замгендиректора по проектированию компании "Мосинжпроект" Рустам Черкесов заявил, что строительство станции метро "Внуково" начнется после нового года и продлится до 2023 года.

Маршрут линии представили на публичных слушаниях в рамках городского проекта "Активный гражданин". Участники опроса ответили на вопросы о том, как часто они бывают в районе потенциального продления Солнцевской линии и готовы ли пользоваться новыми станциями.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика