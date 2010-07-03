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Город

12:50

Москвичи оценят возможность продления Солнцевской линии до аэропорта Внуково

транспорт строительство город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пользователям городского проекта "Активный гражданин" предложили оценить возможное продление Солнцевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

По новому проекту, радиальное направление планируют продлить от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково. Уже известно о возможном открытии двух новых станций – "Пыхтино" и "Внуково".

Опрос на платформе "Активный гражданин" состоит из четырех вопросов. В первом пользователям предлагают оценить положительно или отрицательно проект в целом, а также указать, каким видом транспорта они преимущественно пользуются.

Кроме того, участникам опроса необходимо ответить, как часто они бывают в районе потенциального продления Солнцевской линии и готовы ли пользоваться новыми станциями. На официальном портале мэра и правительства столицы подчеркнули, что новые меры помогут жителям ТиНАО и улучшат транспортную доступность региона.

Станция "Пыхтино" расположится недалеко от одноименной деревни, а "Внуково" – непосредственно на территории аэропорта, интегрировав ее в существующую систему.

Ранее стало известно, что столичные власти согласовали проект благоустройства территории возле станции метро "Авиамоторная". О соответствующем решении заявили в Москомэкспертизе.

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