Территорию возле станции метро "Авиамоторная" благоустроят

20:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Согласован проект благоустройства территории возле станции метро "Авиамоторная" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, работы по благоустройству пройдут вблизи пересечения шоссе Энтузиастов с улицы Авиамоторной и проездом Энтузиастов.
Он уточнил, что в рамках работ специалисты заменят дорожное покрытие на нескольких улицах, оборудуют остановки общественного транспорта и установят светофорные объекты.
В пресс-службе добавили, что благоустройство территории у вестибюля № 1 станции метро "Авиамоторная" планируется вдоль сквера имени Калинина и будет включать устройство пешеходной площади и тротуаров. В частности, специалисты озеленят прилегающую к вестибюлю территорию.
На время проведения работ специалисты установят ограждения на проезжей части и деревянные настилы для пешеходов, приспособленные и для передвижения маломобильных граждан.
Ранее сообщалось, что на станции "Авиамоторная" появится композиция "Летающие люди". В торцах станции можно будет увидеть рельефы древнегреческой богини Ники и человека в костюме "крыло" для экстремального вида спорта вингсьютинг.
Станции "Авиамоторная" и "Лефортово" планируют запустить до конца года. Первое время они будут работать как продолжение строящейся Некрасовской ветки. Станции БКЛ будут третьим участком строящейся Некрасовской ветки. Первый участок – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".
"Авиамоторную" объединят в транспортно-пересадочный узел с одноименной станцией желтой ветки, остановками наземного транспорта и железнодорожной станцией. Также из вестибюлей будет прямой проход в многофункциональный центр.
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