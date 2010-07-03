"Летающие люди" появятся на станции БКЛ метро "Авиамоторная"

Фото: stroi.mos.ru

Композиция "Летающие люди" появится на станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

В торцах станции можно будет увидеть рельефы древнегреческой богини Ники и человека в костюме "крыло" для экстремального вида спорта вингсьютинг.

При этом композицию "Икар" с "Авиамоторной" Калининской линии перенесут в место пересадки с новой одноименной станцией БКЛ.

"Ее мы установим на темном фоне, и она будет смотреться более эффектно, чем раньше", – рассказал архитектор Леонид Борзенков.

По его словам, также на станции БКЛ "Авиамоторная" появятся светильники в виде непрерывных лент и трапеций, напоминающих оперение самолета.

Фото: stroi.mos.ru

При этом Борзенков добавил, что на соседней станции БКЛ "Лефортово" предусмотрено панно с изображением Лефортовского дворца XVII-XVIII веков.

Кроме того, под куполом кассового зала художники вручную нанесут изображение герба Лефорта, сподвижника Петра I. Обе станции планируют открыть до конца года.

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин ранее сообщил, что участок БКЛ от станции "Мневники" до "Каховской" откроется в 2021 году.

Он также напомнил, что в конце 2020 года планируется запустить участок БКЛ "Хорошевская" – "Народного ополчения" – "Карамышевская".