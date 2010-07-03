Пошел на повышение: Икар переедет из вестибюля "Авиамоторной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Панно "Икар" со станции метро "Авиамоторная" перенесут в верхний эскалаторный зал, сообщили в Москомархитектуре Агентству "Москва".

"Скульптурную композицию "Икар" художника Анатолия Мосийчука, стоящую в торце существующей станции "Авиамоторная", перенесут в просторный верхний эскалаторный зал пересадочного сооружения. Это связано с организацией перехода на строящуюся станцию БКЛ", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Икар" сейчас украшает торец "Авиамоторной". На этом месте появится лестничный спуск, ведущий на одноименную станцию БКЛ, поэтому "Икара" хотят перенести на другое место. Также сообщается, что на новой станции появится несколько скульптурных композиций на схожую тематику.

Для стен пешеходных переходов будет использован грубо обработанный гранит светло-серого цвета, покрытый антивандальным матовым составом, в качестве отделки. Потолки оштукатурят и покрасят в белый цвет. За "Икаром" стену облицуют черным гранитом, чтобы создать лучший фон для восприятия скульптуры.

При отделке "Авиамоторной" будут использованы современные материалы. Путевые стены выполнят из нержавеющей стали, пол – из натурального камня, потолок – из алюминия. Оформление будет состоять из черных, белых и серых оттенков. Дизайн-проект уже утвердила Москомархитектура. Новая станция откроется в районе Лефортово до конца этого года.