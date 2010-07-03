"Карамышевская" и "Улица Народного ополчения" БКЛ разгрузят станции фиолетовой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
После ввода двух новых станций "Карамышевская" и "Улица Народного ополчения" на западном участке БКЛ значительно разгрузятся отдельные станции Таганско-Краснопресненской линии на северо-западном участке. Ожидается, что вестибюли станций "Октябрьское Поле" и "Полежаевская" станут свободнее практически на четверть.
Ежедневно станциями "Октябрьское Поле" и "Полежаевская" суммарно пользуются более 220 тысяч пассажиров. После открытия "Карамышевской" и "Улицы Народного ополчения" БКЛ, которое, по данным строителей, запланировано на осень 2020 года, пассажиры смогут прокладывать более удобные маршруты, минуя одну из наиболее востребованных линий – Таганско-Краснопресненскую. Над созданием новых станций строители работают круглосуточно.
"Суточный пассажиропоток станции "Октябрьское Поле" составляет более 125 тысяч человек. Ожидается, что более четверти пассажиров перестроят маршрут, отдав предпочтение новым станциям БКЛ. Особенно ощутима эта разгрузка будет в часы пик: вместо 13 тысяч пассажиров в час станцией будут пользоваться около 9 тысяч, то есть почти на 4 тысячи пассажиров меньше", – уточнили в пресс-службе Московского метрополитена.
Новые станции БКЛ на четверть разгрузят дороги на северо-западе Москвы
Также в пресс-службе отметили, что аналогичное снижение количества пассажиров ожидается и по станции "Полежаевская". В сутки она принимает более 95 тысяч пассажиров, из которых более 23 тысяч будут пользоваться станциями "Карамышевская" и "Улица Народного ополчения". В час пик разгрузка станции может достигнуть более 2,5 тысячи человек.
По предварительным итогам голосования, проходящего на проекте "Активный гражданин", более 61% москвичей полностью поддерживают строительство Большой кольцевой линии метро. При этом более 57% респондентов планируют или пользуются время от времени станциями Большой кольцевой линии. Регулярно БКЛ для своих поездок в метро используют уже более 19%. В опросе приняли участие более 183 тысяч человек.
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