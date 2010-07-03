Вторую станцию Коммунарской линии выполнят в стиле супрематизм

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Вторую станцию Коммунарской линии столичного метро, которая пока не имеет утвержденного названия, планируют выполнить в стиле супрематизм и отделать глянцевыми и матовыми поверхностями, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проектировщики решили в оформлении чередовать глянцевые и матовые поверхности темных и ярких цветов.

"В результате мы получаем образ, отсылающий к школе супрематизма, а начищенные до блеска вставки и колонны добавляют современного прочтения. Само развитие метро в этом направлении крайне важно – через несколько лет, как упоминал мэр Сергей Собянин, в районе новых станций будет жить около 500 тысяч человек", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

В пресс-службе отметили, что на станции установят светильник во всю длину платформы, который разделит на две равные части пространство из матовых несущих рам, чередующихся с глянцевыми поверхностями стен и потолка. На стенах и потолках заглубленные глянцевые поверхности с рисунком будут чередоваться с выступающими матовыми алюминиевыми панелями.

Как отмечается, проект станции предполагает два подземных вестибюля с выходами на будущую автодорогу, которую на данный момент проектируют.

Ранее в Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции "Коммунарка" Коммунарской линии метро. Новая станция появится в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Станция будет выполнена в современном стиле биотек. Все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы.

Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Данная ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.

Начинаться она будет от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.

На новой ветке уже возводят семь станций. Сейчас монтируют ограждающие конструкции котлованов на "Улице Новаторов" и "Университете дружбы народов", а на "Коммунарке" и "Столбове" идет монтаж основных конструкций. На площадках, где откроются станции "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри", ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций. Протяженность первого участка Коммунарской линии составит 15,9 километра. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году.

