Пять строящихся станций БКЛ получили новые названия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти утвердили наименования пяти строящихся станций Большой кольцевой линии метро. Поскольку это пересадочные станции на радиальные линии подземки, то им дали те же названия.

Станция с проектным наименованием "Можайская", с которой можно на перейти на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии, станет "Кунцевской". "Шереметьевская", пересадочная на Люблинско-Дмитровскую линию, будет "Марьиной Рощей".

"Ржевской", с которой пассажиры будут пересаживаться на Калужско-Рижскую ветку, присвоено наименование "Рижская". "Стромынка", пересадочная на Сокольническую линию, будет именоваться "Сокольники". "Рубцовская", откуда можно будет перейти на синюю ветку, станет "Электрозаводской".

БКЛ – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

На Большом кольце строятся преимущественно станции мелкого заложения. Это значит, что на посадку-высадку будет уходить меньше времени.