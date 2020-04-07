Вертолетную площадку для аэротакси построят возле станции метро "Прокшино"

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Вертолетную площадку для аэротакси построят рядом со станцией метро "Прокшино", сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, она станет первой вертолетной площадкой для аэротакси на территории Новомосковского округа. Вертодром будет расположен рядом со станцией метро и аэропортом Внуково. Он позволит быстро добираться до пригородных аэропортов, а за три часа на аэротакси можно будет добраться до Санкт-Петербурга.

Кроме того, вертолетная площадка будет иметь хорошую транспортную доступность. К ней можно будет напрямую подъехать с трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также со строящейся магистрали Мамыри – Пенино – Шарапово, передает сайт Стройкомплекса.

Считается, что появление вертолетной площадки демонстрирует рост качества и уровня НАО. В настоящий момент на территории административного округа действует целая сеть вертодромов.

Жидкин высказался и по поводу перспектив, касающихся Троицкого округа. Он подчеркнул, что в будущем там могут появиться до 50 вертолетных площадок.

В настоящий момент строители приступили к работам по созданию первой очереди офисно-торгового центра с выходом из метро. Именно на нем и разместят веролетную площадку с центром "АЭРОСОЮЗ-Прокшино".

"Мы считаем, что в Троицком округе, который более удален от старых границ Москвы, меньше ограничений, связанных с безопасностью аэропортов Остафьево и Внуково", – сказал Жидкин.

В настоящий момент в ТиНАО продолжаются активные строительные работы и создание новых проектов. Почти достроен инфекционный центр в поселении Вороновском. Помимо него, в ТиНАО построят еще три медицинских учреждения. Они будут расположены в Щербинке,а также в поселениях Щаповском и Киевском.

Кроме того, в Коммунарке планируют построить Дворец спорта. В частности, в нем оборудуют тренажерные и универсальные залы. Стоимость строительства оценивается в 2 миллиарда рублей.