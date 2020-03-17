Два дорожных участка отремонтируют в Первомайском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В нынешнем году в поселении Первомайском в ТиНАО планируют благоустроить два дорожных участка общей площадью 39 411 квадратных метров. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в ходе работ специалисты заменят асфальт на проезжей части, тротуарах и обочинах. Также там установят бордюры и нанесут новую разметку.

В этом году в столице планируют благоустроить 220 улиц, парков и водоемов. Продолжится работа по приведению в порядок вылетных магистралей, а в центре города хотят создать качественное общественное пространство между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой.

Ранее сообщалось, что в этом году в городе планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.