Библиотеки ТиНАО запускают онлайн-проект "Культурная сеть"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Библиотеки ТиНАО запускают 25 марта онлайн-проект "Культурная сеть", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тематические выпуски о кино, литературе и искусстве, с мастер-классами и интеллектуальными играми будут ежедневно транслировать в 12:00. Видеотрансляции будут выходить на страницах библиотек в социальных сетях Facebook и в "ВКонтакте".

Каждый день будет выходить одна рубрика, продолжительность которой зависит от контента. Длительность видеолекций составит около 20 минут, мастер-классов – 45 минут, а интеллектуальных игр – час. Вести рубрики будут сотрудники библиотек и приглашенные специалисты.

Как рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров, библиотеки уже давно перестали быть местом только для чтения книг – сегодня это полноценные культурные площадки, где проходят лекции, концерты, мастер-классы и различные познавательные игры для горожан всех возрастов.

"Сейчас, к сожалению, посещение учреждений ограничено, но городские читальни не прекращают свою деятельность, они переводят ее в онлайн-формат", – добавили в дирекции.

В середине недели станет в проекте выходить рубрика "КиноСреда". На лекциях расскажут о зарождении и становлении искусства кинематографа. Кроме того, в день запуска проекта выйдет видеолекция "Кино как вид искусства".

По четвергам будет проходить видеолекции для детей. В рубрике "Книжный четверг" сотрудники библиотеки познакомят с лучшими детскими писателями.

В последний день рабочей недели занятие найдется для всей семьи. В рубрике "Интеллектуальная пятница" будут проводить развивающие онлайн-игры.

Рубрика "Литературная суббота" будет выходить для читателей старше 18 лет. Их познакомят с жизнью и творчеством отечественных и зарубежных классиков, а также популярных и малоизвестных современных авторов.

Рубрика "Арт-воскресенье" познакомит с творениями современных художников и скульпторов, а также с работами мастеров прошлого. Тех, кому интересна история ТиНАО, создатели проекта приглашают посмотреть тематические выпуски "Краеведческого понедельника".

Рубрика "Творческий вторник" рассчитана на детей от 10 лет. Для них будут проходить мастер-классы по созданию анимационных фильмов, а также различным видам декоративно-прикладного творчества.

Многие учреждения Москвы закрыты для посетителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее культурная жизнь города продолжается в режиме онлайн.

В частности, столичные парки подготовили онлайн-развлечения, которые будут доступны на сайтах и на официальных страницах в социальных сетях парков.

Специальную программу запустили Парк Горького, "Кузьминки", музей-усадьба "Кусково", парк "Северное Тушино", Московская усадьба Деда Мороза, Воронцовский парк, Таганский парк, "Сокольники" и другие.

Театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.