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Город

13:09

Четыре медучреждения введут в ТиНАО до конца года

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ТиНАО в 2020 году введут в эксплуатацию четыре медицинских объекта. Все работы планируется завершить до конца года, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

По его словам, возведение учреждений позволит обеспечить рабочими местами 560 высококвалифицированных специалистов.

Так, в ТиНАО появятся детско-взрослая поликлиника в Щербинке на 750 посещений в смену, амбулатория на 110 посещений в поселке Щаповском, подстанция скорой помощи на шесть машин в поселке Киевском. Кроме того, ведутся работы по строительству инфекционного центра для пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что с 2012 года в ТиНАО возвели свыше десятка объектов здравоохранения. В ближайшее время планируется строительство еще не менее 10 строений медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что строительство установки для дезинфекции канализации начали на территории больницы в ТиНАО. Также в настоящий момент специалисты готовят фундамент для установки резервуаров.

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