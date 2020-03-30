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Город

12:25

Детская поликлиника на 320 посещений в смену появится в Войковском районе

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Войковском районе построят детскую поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в смену. Сегодня же врачам приходится принимать пациентов на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Здание поликлиники появится на Головинском шоссе. Соответствующее решение было принято в рамках заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Отмечается, что поликлинику построят на месте пустующих нежилых строений. Ее площадь составит 5 тысяч 720 квадратных метров. Сообщается, что здание будет приспособлено и для маломобильных граждан.

Кроме того, после завершения строительства объекта будет благоустроена территория вокруг него.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. Сообщалось, что она будет возведена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций, но тем не менее ее оснастят самым современным медицинским оборудованием.

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