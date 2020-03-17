Досуговый центр на месте кинотеатра "Таджикистан" откроют летом

13:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Культурно-досуговый центр на месте бывшего кинотеатра "Таджикистан" в районе Строгино планируют ввести в эксплуатацию в II квартале 2020 года.
Здание расположено на улице Маршала Катукова. Его общая площадь составляет 6 тысяч квадратных метров.
"Выполнены все строительные работы, выполнено благоустройство прилегающей территории, завершается монтаж мебели и оборудования. Готовится пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию", – заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
В ведомстве отметили, что образ старого кинотеатра сохранится – в оформлении задействованы фасадные конструкции с панелями, отделанными под дерево и черный мрамор. Помещения двухэтажного центра адаптированы для маломобильных посетителей.
Внутри здания культурно-досугового центра будет концертный зал на 510 мест. Кроме того, откроются танцевальный зал, зал хореографии для младших групп, музыкальный класс, несколько универсальных помещений и ремонтно-поделочная мастерская.
Отдельные части комплекса сохранят 80-метровой крытой улицей. Она совпадает с маршрутом от метро к домам и зоне отдыха у реки.
Как заявил Рафик Загрутдинов, строительство районных культурных центров – это часть программы мэра Москвы Сергея Собянина по восстановлению прежних центров притяжения в отдельных городских субъектах.
В феврале 2020 года сообщалось, что в районе Восточное Измайлово по программе реновации возведут шесть социальных объектов. Планируется построить два детских сада, учебный блок, детскую поликлинику, культурно-досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.
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