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Город

10:44

Шесть социальных объектов возведут в Восточном Измайлове в рамках программы реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Восточном Измайлове построят шесть социальных объектов по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.

Появятся два дошкольных учреждения на 340 мест. Кроме того, в плане указано строительство учебного блока на 600 мест и детской поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену.

Также в соответствии с утвержденным проектом в микрорайоне построят культурно-досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Наряду со строительством специалисты проведут работы по благоустройству территории.

В частности, в микрорайоне ожидается появление озелененных дворов с детскими и спортивными площадками.

Ранее появилась информация, что в 2020 году введут в эксплуатацию жилой дом в столичном районе Коньково. Он рассчитан на 296 квартир.

Кроме того, по словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в Москве уже завершилось расселение 31 дома согласно программе реновации. Новые квартиры получили более 14 тысяч москвичей.

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