Расселение 31 дома завершено в столице по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице завершили расселение 31 дома по программе реновации, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"17 многоквартирных домов уже снесены по технологии умного сноса. Еще 14 домов полностью расселены. Для проживания горожанам были предложены новые квартиры в комфортных многоквартирных домах в границах квартала, часть из которых в шаговой доступности", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что всего по программе реновации в новостройки уже переехали более 14 тысяч человек. Еще около 8 тысяч находятся в процессе переезда.

"Больше 5,4 тысячи человек, проживавших в 31 доме в Северном, Западном, Восточном, Северо-Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Южном округах Москвы, уже переехали в новое комфортное жилье. Кроме того, порядка 9 тысяч переехали в новостройки из домов, в которых еще продолжается переселение", – приводятся в материале слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Ранее стало известно, что жилой дом по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в районе Лианозово в 2021 году. Новый дом возведут на улице Илимской, владении 1–3. В настоящее время на объекте специалисты устанавливают ограждение, бытовой городок и прокладывают временные дороги.

Новостройку оборудуют системами охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также пожарной сигнализацией. На прилегающей территории оборудуют детскую площадку и зону для занятий спортом. Жители смогут оставить свой автомобиль как на подземной автостоянке, так и возле дома.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

