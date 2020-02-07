Почти 3 тыс человек получили жилье по программе реновации на севере Москвы

08:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На севере Москвы новое жилье по программе реновации получили почти три тысячи человек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В районах Бескудниковский и Дмитровский Северного административного округа в рамках программы реновации расселяются 4 тысячи 815 жителей, из них 2 тысячи 992 – более 62% – заключили договоры с департаментом городского имущества на новое жилье", – рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Жители пятиэтажек переезжают в девять новостроек, из которых пять находятся на Бескудниковском бульваре, три – на Дмитровском шоссе и еще одна – на Долгопрудной улице. Для заключения договоров в центры приглашены еще около 40 процентов горожан.
Всего до конца текущего года в Тимирязевском, Дмитровском и Головинском районах планируют подготовить к заселению еще четыре новостройки. Они расположены на Тимирязевской улице, владении 8, на Флотской улице, владении 68, корпуса 1 и 2, а также на Долгопрудной улице, доме 7.
Кроме того, в настоящее время в районе Западное Дегунино идет строительство жилых домов, расположенных на Ангарской, Базовской и Талдомской улицах.
Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.
На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.
С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.
В Москве в 2020 году по программе реновации построят миллион квадратных метров жилья
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