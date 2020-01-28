Дом по программе реновации планируют построить в Западном Дегунине в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Западное Дегунино началось строительство дома по программе реновации. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Как уточняется, возведение дома началось на улице Талдомской, напротив владения 1.

"В настоящее время идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

Уточняется, что пятисекционный жилой дом состоит из двух корпусов переменной этажности и возводится по индивидуальному проекту. Предполагается, что фасады будут выполнены в бежевых и коричневых тонах.

Всего здесь будет 272 квартиры: однокомнатных – 123, двухкомнатных – 116, трехкомнатных – 31, четырехкомнатных – две. На первых этажах здания разместят магазины, аптеки, салоны красоты, кружки для детей.

В вестибюле жилой части каждой секции предусмотрены лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Загрутдинов отметил, что всего в САО в программу реновации вошло 514 жилых домов, утверждено 58 стартовых площадок.

Он добавил, что в районе Западное Дегунино новые квартиры получат жители 45 жилых домов.

Летом 2021 года завершится строительство дома на 120 квартир по программе реновации в Южном Тушине. Односекционный жилой дом с одноуровневой подземной парковкой появится в Светлогорском проезде, владении 7/1/1. В новостройке будет 120 квартир с остекленными балконами или лоджиями.

А в Бирюлеве Восточном завершается строительство жилого дома на 108 квартир по программе реновации. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году. Новостройка расположена на улице Загорьевской, владении 1/2.

Как ранее сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в 2020 году по программе реновации в эксплуатацию введут более 60 домов. Он добавил, что в новостройки смогут в дальнейшем переехать 15 тысяч жителей столицы.

Бочкарев также подчеркнул, что в настоящий момент в городе уже ввели в эксплуатацию 52 дома, под заселение передали 49.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Тушино до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию два дома на 417 квартир по программе реновации. Два секционных корпуса возведут по индивидуальным проектам.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.

На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

