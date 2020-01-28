Более 200 тысяч горожан планируется расселить по программе реновации до 2024 года

15:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Москвы планируют обеспечить начало расселения 25% участников программы реновации к 2024 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, по программе реновации более 22 тысяч горожан уже переехали или получат в ближайшее время квартиру.
"Рассчитываем в 2020 году начать расселение дополнительно более 15 тысяч горожан. Расчетные планы по переселению с 2021 по 2024 год – более 200 тысяч жителей", – приводятся в сообщении слова Левкина.
Он подчеркнул, что число переездов будет расти вместе с ростом масштабов строительства домов по программе реновации. В нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию 60 новых домов, а в 2021 году – 80 новостроек.
На сегодняшний день на этапе проектирования или строительства находятся 226 домов
Как ранее сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в 2020 году по программе реновации в эксплуатацию введут более 60 домов. Он добавил, что в новостройки смогут в дальнейшем переехать 15 тысяч жителей столицы.
Бочкарев также подчеркнул, что в настоящий момент в городе уже ввели в эксплуатацию 52 дома, под заселение передали 49.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Тушино до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию два дома на 417 квартир по программе реновации. Два секционных корпуса возведут по индивидуальным проектам.
Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.
На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.
С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.
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