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Город

14:40

Дом на 396 квартир построят по программе реновации в Конькове

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жилой дом в столичном районе Коньково, рассчитанный на 396 квартир разной площади, введут в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Строение расположено в квартале 44 – 47. Оно состоит из шести секций, общая площадь составит 20 тысяч 934 квадратных метра. Большая доля дома отведена под двухкомнатные квартиры – их будет 180. Во всем здании обеспечат комфортную безбарьерную среду.

Каждое жилое помещение изначально оснастят необходимой сантехникой – ванной, унитазом, раковиной, сушилкой для полотенец. Кроме того, в квартирах будет чистовая отделка – в частности, обои, керамогранит на полу в отдельных зонах, ламинат в жилых помещениях. На окнах для жильцов установят двухкамерные стеклопакеты с москитной сеткой.

Первые этажи каждой из шести секций отведут под нежилые помещения. К ним относятся лифтовые холлы, помещения для дежурных и технические зоны. Возле дома обеспечат необходимое благоустройство – детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в столице на данный момент расселили 31 дом по программе реновации. Горожанам предложили квартиры в новых домах, которые находятся в границах ранее существовавшего квартала.

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