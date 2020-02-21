Два кинотеатра на северо-востоке Москвы адаптируют для людей с ограниченными возможностями

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На северо-востоке Москвы два кинотеатра адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба префектуры СВАО.

В ходе реконструкции кинотеатры превратят в социально-досуговые центры. О каких именно кинотеатрах идет речь, не уточняется.

В окружной организации инвалидов отметили, что людям с ограниченными возможностями до сих пор не хватает доступных парикмахерских экономкласса, кафе и особенно кинотеатров.

Там пояснили, что в зрительном зале непременно присутствует лестница, и в лучшем случае инвалидам предлагают занимать первый ряд, откуда неудобно смотреть на экран.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде здание бывшего кинотеатра "Электрон" сохранит свой исторический облик. Москомархитектура согласовала проект культурно-досугового центра на базе кинотеатра.

Согласно проекту, в центре разместятся кафе и помещения свободной планировки для различных магазинов и тренажерных залов. На втором этаже будет выставочное пространство.