Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

21 февраля, 21:38

Два кинотеатра на северо-востоке Москвы адаптируют для людей с ограниченными возможностями

город строительство

Фото: TASS/Robert Schlesinger/DPA

На северо-востоке Москвы два кинотеатра адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба префектуры СВАО.

В ходе реконструкции кинотеатры превратят в социально-досуговые центры. О каких именно кинотеатрах идет речь, не уточняется.

В окружной организации инвалидов отметили, что людям с ограниченными возможностями до сих пор не хватает доступных парикмахерских экономкласса, кафе и особенно кинотеатров.

Там пояснили, что в зрительном зале непременно присутствует лестница, и в лучшем случае инвалидам предлагают занимать первый ряд, откуда неудобно смотреть на экран.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде здание бывшего кинотеатра "Электрон" сохранит свой исторический облик. Москомархитектура согласовала проект культурно-досугового центра на базе кинотеатра.

Согласно проекту, в центре разместятся кафе и помещения свободной планировки для различных магазинов и тренажерных залов. На втором этаже будет выставочное пространство.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика