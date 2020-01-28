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Город

13:01

Бывший кинотеатр "Электрон" в Зеленограде сохранит исторический образ

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Здание бывшего кинотеатра "Электрон" в Зеленограде сохранит свой исторический облик, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, Москомархитектура согласовала проект культурно-досугового центра на базе кинотеатра.

"Исторический образ с большим витражным входом и скошенной, устремленной вверх кровлей будет сохранен. Изменятся материалы фасадов – архитекторы предлагают использовать современные фасадные панели и клинкерный кирпич", – сказал главный архитектор.

Он напомнил, что за судьбу "Электрона" переживали местные жители и к их просьбам прислушались.

"Кинотеатры под руководством мэра Сергея Собянина становятся новыми местами притяжения в районах, и в этом случае сохраняется их оригинальная идентичность", – добавил Кузнецов.

Согласно проекту, в центре разместятся кафе и помещения свободной планировки для различных магазинов и тренажерных залов. На втором этаже будет выставочное пространство.

По результатам обследования здания было решено установить дополнительную диафрагму жесткости, которая усилит его несущие конструкции и позволит простоять ему многие годы.

Новый культурно-досуговый центр появится также на месте бывшего кинотеатра "Восход". Там разместятся кафе и магазины, выставочные пространства и детский образовательный центр. Концепцию облика здания разработало британское архитектурное бюро Аманды Ливит.

В общей сложности 39 построенных в советское время кинотеатров в столице превратятся в многофункциональные общественные районные центры.

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